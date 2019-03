Britse bouwvakker de cel in nadat hij uit wraak huizen sloopt

Interieur Spiegels zijn populair en nemen bijzondere vormen aan

11:22 Spiegels als decoratie zijn niet weg te denken in een modern interieur. Het zijn dan ook prima hulpmiddeltjes om in onze steeds kleinere huizen het ruimtegevoel te vergroten. Ze zijn er in allerlei vormen en materialen en kunnen dus perfect als blikvanger gelden in elke kamer óf tuin.