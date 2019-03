Bouwbedrijf Slokker pronkte onterecht met keurmerk voor omstreden prefabwoning

Nieuw tv-programma Zelfbou­wers Rotterdam goed bekeken: ‘Nog geen tranen, vreemd’

27 maart Het nieuwe RTL-4 klusprogramma waarin een oud-schoolgebouw in Rotterdam de hoofdrol speelt, is gisteravond bekeken door 727.000 Nederlanders. In ‘Zelfbouwers Rotterdam’ worden zes koppels op de voet gevolgd bij het bouwen van hun droomhuis.