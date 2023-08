Boom kopen? ‘Met een vruchtboom in een pot is het altijd oppassen geblazen’

Je hebt handappels, moesappels en sierappels. Sierappels kun je wel eten, maar de meeste smaken nogal wrang. Wel kun je er lekkere gelei van maken. Sierappels zijn vooral bedoeld om naar te kijken. Om te genieten van uitbundige bloei en van hun duizenden kleurige appeltjes. Vanuit ons mensen bekeken hangen die appeltjes er voor de sier, maar vanuit de vogel bezien, hangt die vrucht er voor de consumptie. Niet iedere vogel blieft pindakaas en vetbollen en merels en lijsters smullen tot diep in januari van de appeltjes die lang aan de boom blijven hangen. Na kerstmis volgen de lijsters uit het hoge noorden: de koperwieken en de kramsvogels.

Bomen planten doe je niet in juli en augustus maar toch is het verstandig om vooruit te kijken en nu alvast een wenslijstje te maken van bomen die je over een paar maanden zou kunnen planten. Want sierappels moeten uit de volle grond worden opgerooid en zijn vaak snel uitverkocht.

In tuincentra worden ze ook wel in potten verkocht, maar met een vruchtboom in een pot is het altijd oppassen geblazen: of de boom is net opgepot en de potgrond wordt alleen maar gebruikt om de afgeknipte wortels te maskeren, of je hebt te maken met het tegenovergestelde: de boom staat veel te lang in de pot en de wortels hebben zich als een kurkentrekker in die pot rondgedraaid. Plant je zo’n boom in de tuin dan zal hij nooit goed vastgroeien en zijn leven lang een steunpaal nodig hebben.

Sierappelbomen worden meestal minder groot dan consumptieappels en zijn daardoor geschikter voor kleine tuinen. Daarnaast zijn ze tweemaal per jaar mooi: in de lente als ze bloeien en daarna nogmaals in de late herfst en in de winter als de bomen lijken opgetuigd met duizenden kleine appeltjes.

Sommige soorten, zoals Malus baccata, dragen piepkleine knikkervormige vruchtjes, nauwelijks groter dan de vruchten van de meidoorn. Maar andere, zoals ‘John Downie’ hebben flinke appels die je wat grootte betreft nauwelijks van een kleine handappel kunt onderscheiden. Zelfs de smaak komt daarmee overeen. De appels van ‘John Downie’ zijn vrolijk oranje, maar vogels hebben ze snel in de peiling en de appels hangen niet lang aan de boom.

Variëteiten die hun vruchten tot eind januari vasthouden zijn ‘Red Jade’ en ‘Red Sentinel’, beide met lakrode appeltjes. Geen vrolijke kleur, vind ik, maar de vruchten blijven onwaarschijnlijk lang aan de boom. ‘Gorgeous’ heeft ook rode appels, maar het rood is minder somber dan dat van de voorgaande twee. De knikkers van Malus baccata zijn geel met een oranje blos, en heldergele vruchten vinden we bij ‘Butterball’en ‘Golden Hornet’.

Oranje is een feestelijke kleur in de wintertuin en die kleur vinden we bij de vruchten van Malus brevipes en bij de aloude variëteit ‘Professor Sprenger’. Maar deze professor is een woeste groeier en wordt misschien net iets te groot voor de gemiddelde tuin.

