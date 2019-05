Boete voor Hagenaar die te veel verdient voor middeldure huurwoning

Amsterdam pakt oververhit­te woning­markt aan

14:44 Amsterdam gaat de ‘gekte’ op de woningmarkt aanpakken. Het college van burgemeester en wethouders stelt onder meer quota voor op bed and breakfasts, maar ook voorrang op huurwoningen voor lokale jongeren en zorg- en onderwijspersoneel. ,,Een woning is bedoeld om in te wonen en niet als winstobject”, aldus woonwethouder Laurens Ivens.