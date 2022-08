Bijzondere woonlocatie: Corné’s huis zit in de geluidswal langs de A2

Enorme belangstel­ling om huis te huren waar Johan Cruijff in opgroeide: ‘Het is krankzin­nig’

Er is veel belangstelling voor de woning in Betondorp waar Johan Cruijff in opgroeide. Het huis staat sinds kort te huur. Volgens woningcorporatie Ymere hebben zich tot donderdagochtend al bijna twaalfhonderd mensen aangemeld.

11 augustus