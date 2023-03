Bijna ieder dak is geschikt en je kunt het vaak zelf: in vijf stappen naar een groen dak

Zwarte schimmel op de muren en enorm veel vocht in huis: Nell en haar buren zijn ten einde raad

Nell Vonk is ten einde raad. Zij en de andere bewoners van een huizenblok aan de Burgemeester Martenssingel in Gouda kampen al zo’n acht jaar met extreem veel vocht, schimmel en wateroverlast in huis. Een oplossing is nog steeds niet in zicht. ,,Je ziet de boel er gewoon aan gaan.”