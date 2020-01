Bets en Joop kijken tevreden terug op tv-serie over volkswijk, ondanks het bittere slot

Joop (70) en Bets (61) Wijers worden herkend in de winkels, op straat. ,,Ha BN’er”, begroeten mensen hen. ,,Geen Bekende Nijmegenaar, maar een Beruchte Nijmegenaar”, zegt Joop dan. Moet ie om lachen. Al valt er eigenlijk niet zo veel te lachen. Want zijn Bets is heel ziek. Ongeneeslijk ziek zelfs. Dat bleek toen ze goed en wel in die nieuwe woning zaten, in dezelfde straat, in dezelfde buurt, een paar meter van de plek waar hun oude huis stond. Dat is gesloopt.