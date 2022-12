Beruchte huisjesmelker profiteert van blunderende gemeente: ‘Ze hebben allemaal zitten slapen’

uitgelegd Lianne woont in eerste microwo­ning van Nederland; hoe werkt dat eigenlijk, zo’n minihuisje in je tuin?

Sinds september woont Lianne Guliker (23) in Nederlands eerste microwoning, achter in een Goudse tuin. Haar huis is deel van een proef, maar lijkt de opmaat naar meer. Wat is er zoal nodig om zo’n minihuisje neer te mogen zetten? En mag dit zomaar?

23 november