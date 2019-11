Bereid je voor op de winter met deze schoonmaakklussen

Rond deze tijd van het jaar houdt de schoonmaakexpert zich altijd bezig met de goten en afvoerputjes. ,,Die zitten vol met bladeren nu’’, zegt Marja. ,,Daarnaast heeft het als een gek geregend de afgelopen weken. Dus hoogste tijd om de gootjes te ontdoen van bladeren. Doe je dat niet, heb je kans dat het gaat verstoppen. En zodra het vocht naar binnenslaat kun je lelijke plekken op je muren krijgen.’’

,,Deze klus hoef je maar één keer hoeft te doen, want de laatste bladeren zijn inmiddels bijna allemaal gevallen. Het legen van de putjes doe je met een bladzuiger, of gewoon even met een bezem. Misschien heb je er trapje bij nodig, of een stok. Het is in de eerste plaats een goede workout en daarnaast heb je er ook nog eens veel plezier van.’’

Volledig scherm © ADN Beeldredactie Ook het onkruid mag van Marja flink aangepakt worden. ,,Onkruid staat zo ongezellig. Alles wat groeit sterft nu af, wat betekent dat je het gemakkelijk weg kunt halen. Doe daar vooral je voordeel mee. Hupsakee weg ermee!’’

Files

Naast het onderhoud rondom het huis, heeft Marja nog een gouden tip voor je eigen comfort. Zelf is ze rond deze tijd extra berekend op files, want het wordt kouder. ,,Files gaan gepaard met autopech. Het zal je maar gebeuren: sta je daar met je korte jasje, bibberend van de kou en ijsvoetjes. Dus zorg ervoor dat je bent voorbereid op eventuele vertraging in het verkeer. Zeker als je binnenkort op vakantie gaat met de auto.’’

,,Zelf heb ik altijd fleecedekentjes in de auto. Die kun je in de aanbieding kopen bij drogisterijen. Fleece is een goede stof. Het vocht glijdt er zo vanaf. Daarnaast houdt het je warm. Dus tel even met hoeveel je in de auto zit; dat aantal fleecedekentjes neem je mee. Zorg ook voor een paar goede sneakers in je auto. Dat geldt voor de vrouwen met hakken.’’

Vette ramen

Voor het onderhoud van de auto heeft ze nog enkele schoonmaaktips. ,,Schaf een ijskrabbertje aan met dit weer’’, adviseert ze. ,,Net als schoonmaakdoekjes. Viezigheid op de binnenkant van de autoruit moet je wel kunnen schoonmaken. Vies- en vettigheid verslechtert je zicht en dat is gevaarlijk.’’

Voor een grondige reiniging van de autoramen raadt Marja scheerschuim aan. ,,Je smeert wat schuim op het raam en wrijft het uit met een doek. Spoel dat niet grondig na. Het beschermlaagje van de scheercrème is namelijk cruciaal. Het fungeert als een soort ‘coating’. Er zit een stofje wat ‘aluin’ heet en dat heeft een anti-condens effect. Dat is mooi genomen. Zeker als je twee hijgende poedels op de achterbank hebt zitten.’’