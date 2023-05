Bedrijf van Peter bouwt binnen jaar complete straat: ‘Vanaf 175.000 euro kunnen wij een huis bouwen’

Een nieuw straatje met betaalbare woningen dat gebouwd wordt aan de rand van wijken en dorpen in heel Nederland. Woningzoekenden staan te trappelen en bouwbedrijf Van Wijnen is er klaar voor. Het wachten is op groen licht. ,,Gemeenten moeten meer lef tonen.’’