Banken worstelen: kan een door crisis getroffen zzp’er een hypotheek krijgen?

TipsStel je voor: je bent een ondernemer die momenteel getroffen wordt door de coronacrisis omdat je bijvoorbeeld in het theater werkt of cursussen geeft op kantoor. Je bent van plan om binnenkort een huis te kopen. Kan dat nog wel?

De meeste banken kijken naar het gemiddelde jaarinkomen (fiscale winst) van de afgelopen drie jaar, waarbij het laatste jaar bij sommige hypotheekverstrekkers extra zwaar weegt. Dat is in principe een eerlijke methode, omdat er zo ook rekening wordt gehouden met de groei van je onderneming. Maar is die methode nog steeds eerlijk als er door de gedeeltelijke lockdown een drastische inkomensdaling plaatsvindt in het coronajaar 2020?

Voor werknemers in loondienst is het vaak simpel om te bepalen hoe hoog hun hypotheek kan worden. Tools op internet geven aan de hand van een recent loonstrookje een duidelijk beeld. Voor zzp’ers is dat dus ingewikkelder.

Willekeur

Het is duidelijk dat banken en andere hypotheekverstrekkers worstelen met de mogelijkheden. ,,Onze medewerkers hebben er een dagtaak aan om alle acceptatievoorwaarden van banken bij te houden”, zegt commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker. Hij ziet dat iedere bank z’n eigen manieren heeft om te bepalen hoe hoog het te lenen hypotheekbedrag voor zzp’ers is en of ze nog wel een hypotheek willen verstrekken. ,,Daarom wil ik de branche en de banken echt oproepen om één lijn te hanteren. Misschien is het goed als de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) voor deze lastige situatie regels gaat opstellen, want veel banken volgen de lijn van de NHG.”

De Rabobank heeft het beleid voor zelfstandig ondernemers vooralsnog niet aangepast. ,,Daar zien wij geen reden toe”, zegt woordvoerder Joris Hoff. ,,Iedereen is welkom. En ja, we zitten in een economische crisis. Werknemers worden ontslagen en zzp’ers lopen inkomsten mis. Maar die kunnen wij er niet bij toveren. Wij geven een hypotheek naar draagkracht en moeten iemand niet te veel geld uitlenen.”

Vijf extra vragen

Ben je zelfstandig ondernemer en wil je op de korte termijn een hypotheek aanvragen, dan wordt er gekeken naar de fiscale winst van je onderneming in 2017, 2018 en 2019. Toch stellen banken nu al - in overleg met NHG - deze vijf aanvullende vragen aan getroffen zelfstandigen:

- Op welke wijze wordt de ondernemer getroffen door de coronacrisis?

- Op welke wijze is de ondernemer van plan om hiermee om te gaan?

- Hoe zal dat financieel uitpakken?

- Is er overheidssteun aangevraagd en wat is de inhoud en status hiervan?

- Heeft de ondernemer nog reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen?

NHG en de Vereniging van Banken stellen dat er geen weging verbonden is aan de antwoorden. Ze moeten een leidraad vormen voor de gesprekken tussen banken, hypotheekadviseurs en ondernemers. ,,Elke geldverstrekker heeft een eigen beleid en verbindt dus mogelijk andere conclusies aan de antwoorden”, zegt Robin Beentjes, beleidsadviseur hypotheken bij de Nederlandse Vereniging van Banken. ,,De vragen dienen als basis om een inschatting te maken van de toekomstbestendigheid van de onderneming en bestendigheid van het inkomen.”

Eén lijn

NHG roept dan ook op tot een uniforme aanpak. Dit om duidelijkheid voor de consument te geven en het adviestraject zo eenvoudig mogelijk te houden. Daarom publiceerde de NHG vandaag in samenwerking met hypotheekverstrekkers een vragenlijst voor mensen in loondienst, om zo één lijn te trekken.

ABN Amro gebruikt deze vragen. ,,Mocht blijken dat de coronacrisis nadelige gevolgen heeft voor het inkomen van de klant, dan houden we daar rekening mee in de maximaal te verstrekken hypotheek en ook of de klant op dit moment een hypotheek kan krijgen”, geeft woordvoerder Karen de Vries aan. ,,Deze beoordeling is maatwerk. Wij doen dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat klanten problemen krijgen met de betaalbaarheid van hun hypotheek.”

Tips voor ondernemers die een hypotheek willen: Zorg voor reserves. Een financiële buffer is belangrijker dan ooit. Veel banken zijn benieuwd hoe lang een ondernemer het kan uitzingen als het inkomen onverhoopt zou wegvallen. Vind jezelf opnieuw uit. Geldverstrekkers zien ook dat de echte ondernemer altijd weer naar boven zal komen. Bepaal voor jezelf wat je maandelijks kwijt wilt zijn aan rente en aflossing. Welk bedrag kun je betalen? Want in principe zou je dat bedrag 30 jaar lang iedere maand moeten ophoesten. Ga tijdig in gesprek met een rekenexpert of hypotheekadviseur. Zij kunnen helpen met het vaststellen van je inkomen en je maximaal te lenen hypotheek.

Ben je van plan om binnen een paar jaar een huis te kopen? Dan gaat onder de huidige regelgeving bij banken het jaar 2020 volledig meetellen. ,,Voor zelfstandigen die verder in de toekomst een hypotheek aan willen vragen kan het een reëel probleem zijn dat 2020 in de boeken een drastisch ander beeld laat zien van de onderneming, zeker aangezien het inkomen inderdaad drie jaar meegeteld wordt”, zegt Beentjes van de NVB. ,,We zijn ons hiervan bewust en zijn in overleg hoe hier in de toekomst mee om te gaan. De gesprekken hierover lopen nog en er is daarom nog geen uitsluitsel te geven over toekomstig beleid. Mogelijk zal met dit boekjaar coulanter om gegaan worden dan met andere jaren, en dus zal 2020 voor het toetsinkomen op een andere manier gewogen worden.”

Ook Arjen Vrolijk, directeur van ZZP Nederland verzekeringen, pleit voor zo’n correctie in sommige gevallen. ,,Geldverstrekkers zijn zoekende. En dan is het belangrijk dat er echt naar iedere individuele situatie wordt gekeken. Kijk bijvoorbeeld naar een opdrachtenportefeuille. Ik snap dat banken nu in een spagaat zitten: wat is verantwoord financieren? Maar vergeet ook niet dat sommige ondernemers het momenteel juist beter doen dan ooit. Zoals sommige retailers of hoveniers. Hoe kijkt men daarnaar?”

Individueel

,,NHG is daarom ook voorstander van een individuelere aanpak”, zegt woordvoerder Tamara Evers van de Nationale Hypotheek Garantie. ,,Natuurlijk zijn dit uitzonderlijke tijden, maar het effect van het coronavirus op ondernemingen kan niet zomaar genegeerd worden. Daarom zeggen we: pas het beleid niet aan, maar kijk naar ieders persoonlijke situatie. Laat een ondernemer zijn of haar verhaal uitleggen en kijk niet naar alleen een sector. Want een ondernemer van het ene restaurant gaat heel anders met de crisis om dan de andere.”