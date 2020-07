Banken worden strenger met hypotheken door coronacrisis

Dat blijkt uit een enquête die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gehouden onder de zeven grootste banken. Na de kredietcrisis van 2008 werd het moeilijker om veel geld te lenen voor een huis, maar de laatste jaren waren geldverstrekkers juist weer op zoek naar versoepelingen omdat de economie zo goed liep. ,,Daar is denk ik wel even een einde aan gekomen”, zegt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop.

Toch vallen de verscherpingen volgens hem mee. ,,Om te beginnen zijn er veertig hypotheekverstrekkers in Nederland, niet alleen de grote banken. De grootste verandering is dat er aanvullende vragen worden gesteld, met name aan ondernemers en flexwerkers die in een sector werken die getroffen is door de coronacrisis”, zegt hij. ,,Daarnaast is de geldigheid van inkomensstukken van drie maanden teruggebracht naar twee maanden en is het maximale overbruggingskrediet bij sommige geldverstrekkers verlaagd.”

Overwaarde

Doorstromers van koop- naar nieuwe koopwoning kunnen daardoor bijvoorbeeld niet meer 100 procent van de overwaarde van hun huidige woning inzetten voor de aankoop van het nieuwe huis. Vergelijkingssite Independer.nl wijst erop dat er zelfs vijf hypotheekverstrekkers zijn waarbij de overwaarde helemaal niet meer meetelt tot het moment dat het huis daadwerkelijk is verkocht.

Zowel Independer als De Hypotheekshop denken dat de meeste huizenkopers niet tegen grote problemen oplopen nu de regels wat strenger worden. ,,De rente is nog steeds laag en inmiddels stabiel”, zegt Hagedoorn. ,,Dat is belangrijker voor de meeste consumenten. Verder hebben mensen meer last gehad van de lange doorlooptijden dan van de aanvullende vragen die hypotheekverstrekkers stellen”, denkt Hagedoorn. Het duurde soms wel twee weken tot een hypotheekaanvraag in behandeling werd genomen door de grote drukte op de acceptatieafdelingen. ,,Voor de toekomst weten we niet wat er gebeurt. Het kan zijn dat de regels worden verscherpt als de werkloosheid stijgt, maar alles is denk ik afhankelijk van een eventuele tweede golf coronabesmettingen.”

De verscherping van criteria die door de banken in de enquête wordt genoemd, is in andere eurolanden niet gemeld. In Duitsland wordt ook een aanscherping waargenomen, maar banken in Frankrijk, Spanje en Italië geven aan dat acceptatiecriteria voor bedrijfskredieten zijn versoepeld in het tweede kwartaal van 2020, zo schrijft DNB.

Deze site maakt samen met Independer.nl de podcast Huis & Hypotheek, te beluisteren in alle podcastapps en hieronder terug te kijken.