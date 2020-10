Anki en Casper maakten een functionele tuinhut: ‘Kinderen hebben wel om wifi gevraagd’

Bruidspaar krijgt 40 kubieke meter zaagsel in de tuin als stunt van vrienden

1 oktober Vrienden die stunts uithalen bij vrienden die gaan trouwen zijn er in alle soorten en maten. Van een cavia cadeau geven tot een huis vol bierflessen. Een actie in Oosterwolde van gisteravond ging echter wel heel ver. Het stel dat op het punt van trouwen stond kreeg 40 kubieke meter zaagsel in de tuin.