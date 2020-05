Amsterdams appartement zonder balkon te koop voor 2,3 miljoen euro. ‘Wie koopt dat nou?’

Het is weliswaar een chique ingericht appartement aan een van de bekendste pleinen van ons land, maar toch doet de vraagprijs wenkbrauwen fronsen: in Amsterdam staat een appartement te koop voor 2,3 miljoen euro, zonder buitenruimte. ,,Het lijkt erop dat het appartement niet is ingericht om in te wonen.”

Het stulpje met uitzicht op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gisteren op huizensite Funda gezet en sprong direct in het oog bij Gert Jan Bakker van de stichting !WOON, die huurders informeert over de huizenmarkt in de hoofdstad. ,,Ik kijk regelmatig naar opvallende zaken en stuitte zo onder meer op een kamer van 10 vierkante meter voor 125.000 euro en een rijtjeshuis van 1,5 miljoen.” Beide huizen kwamen qua vierkante meterprijs niet in de buurt van dit appartement, dat de grens van 18.000 euro passeert.

Beleggingen

Daarmee is het overigens niet het duurste appartement van het complex, dat tot een paar jaar geleden kantoorruimte was van bouwbedrijf Verwelius. De penthouse die de gehele bovenste verdieping beslaat, wordt door dezelfde makelaar aangeboden voor een prijs van 11,5 miljoen euro, ruim 37.000 euro per vierkante meter. Wereldster Justin Bieber zou een paar jaar geleden dat appartement samen met de twee eronder voor 24 miljoen hebben gekocht.

Ook elders in Amsterdam worden hogere prijzen gerekend. In het excentrieke Pontsteigergebouw is recent een penthouse in de etalage gezet voor liefst maar 8,8 miljoen euro, wat neerkomt op 21.000 euro per vierkante meter. Volgens zakenblad Quote probeert de jonge miljonair Adriaan Mol te speculeren met het pand door zijn belegging snel te verzilveren zonder er ooit te hebben gewoond.

Of het appartement aan de Dam ook speelbal is van beleggers is niet zeker. De makelaar die het appartement verkoopt was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. ,,Je vraagt je uiteraard af wie dit wil kopen voor 2,3 miljoen euro”, aldus Bakker. ,,Ik vind het vooral raar dat er drie luxe hotelsuites in zitten. Het lijkt erop dat het appartement niet is ingericht om in te wonen.” Ook uit de advertentie: ‘Uitgangspunt is dat dit prachtappartement wordt opgeleverd inclusief het gloednieuwe, exclusieve meubilair. Dankzij de 5 sterren residential services van het naastgelegen Grand Hotel Krasnapolsky hoeft u de deur niet eens uit.’

Toerisme

Daarmee lijkt het erop dat het huis vooral als een exclusieve suite voor rijke toeristen wordt aangeboden, terwijl de stad Amsterdam ageert tegen wat wordt genoemd ‘onttrekken van huizen aan de woningmarkt’, omdat de woningnood in de stad zo hoog is. Er is een vergunning nodig voor verhuur aan toeristen. Het stadsbestuur voert vanaf 1 juli in drie wijken ook een ‘Airbnb-verbod’ in omdat de concentratie toeristen, buiten coronatijd natuurlijk, te hoog is.

,,Het is niet zo dat dit appartement voor een trend staat”, nuanceert Gert Jan Bakker. ,,Het is een exces en de locatie is zo uniek dat ik ook wel snap dat het pand niet wordt ontwikkeld voor sociale woningbouw. Je kunt je denk ik wel afvragen wat de toegevoegde waarde is voor de stad.”