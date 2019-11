Amsterdammers vertrekken naar landhuis in Fries dorpje, maar stilte maakt ze stapelgek

Voor Hetzelfde GeldAls je in Amsterdam een rijtjeshuis verkoopt, kun je daar een aardige keet voor terugkopen buiten de Randstad. Piero en Assi mogen een weekje proefwonen buiten de hoofdstad in het RTL-programma Voor Hetzelfde Geld , maar blijken niet helemaal zeker te zijn of ze klaar zijn Amsterdam te verlaten. ‘Ik weet niet of ik de stilte aan kan.’

Meer dan 700.000 mensen keken gisteren naar het tv-programma waarbij randstedelingen drie te koop staande woningen krijgen voorgeschoteld die in het buitengebied tot wel drie keer zoveel vierkante meters hebben als ‘thuis’. Piero en Assi wonen al hun hele leven in Amsterdam, maar balen van de vele fietsers en het toenemende toerisme in de hoofdstad.

Het echtpaar laat bij verhuizing een aardig huis in de binnenstad achter van 89 vierkante meter, maar is in een fase beland dat ze graag de groter willen en meer rust. ,,We voelen ons in Amsterdam niet meer thuis. De stad is overgenomen door yuppen en expats”, zegt Assi. ,,We willen proberen om buiten de stad te wonen.”

Woonloft in kerk

Met een behoorlijk budget van 7 tot 8 ton moet dat lukken, denkt de makelaar die zich aan het programma heeft verbonden. In Zeeuws-Vlaanderen bezoeken de twee, die allebei rond de pensioengerechtigde leeftijd zitten, een oude kerk die is omgetoverd tot woonloft. Vooral Assi is dolenthousiast, zeker gezien de luxe afwerking. De badkamer heeft zelfs een sauna.

Toch kiest het stel voor een proefweek in het Friese plaatsje Nijland. De vierkante meterprijs van het landhuis daar ligt 65 procent onder die van Amsterdam, waardoor je voor hetzelfde geld liefst drie keer zoveel ruimte hebt. Piero en Assi vinden alles prachtig: de stijl, de afwerking. De inrichting is zelfs naar smaak.

Volledig scherm Piero en Assi zouden het huis graag willen kopen, maar stond hij maar wat dichter bij Amsterdam. © RTL

Stilte

Maar al snel begint de stilte op te vallen bij de rasechte Amsterdammers. Piero stelt voor een muziekje aan te zetten. Bij een rondje lopen zegt Assi: ,,Je durft bijna de stilte niet te doorbreken.” Dat gevoel beklijft. ,,Ik heb nog niet een keer een sirene gehoord. Ik weet niet of ik de stilte aan kan. Het wordt een soort suis in mijn oren.”