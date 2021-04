Altijd al in een knus en comfortabel ‘finnhouse’ willen wonen? Deze staat te koop!

Wie nog twijfelt of het wel zo’n goed idee is om een woning helemaal van hout te laten bouwen, kan het beste bij Teunie en Ronald Urlus te rade gaan. Ze hebben 33 jaar ervaring in het wonen en uitleggen hoe het bevalt.



Ronald: ,,Het is in de basis al mooi en warm. Het is heel comfortabel. Een woning van steen en beton is van zichzelf kil. Als je na drie weken vakantie thuiskomt, duurt het even voordat het huis warm is. Wij hebben luchtverwarming, met twee minuten is het behaaglijk.’