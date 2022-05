Als Vera slaapt, breekt er ineens brand uit: met natte doek voor haar mond vlucht ze naar buiten

Was de rookmelder niet gaan piepen, had Voges waarschijnlijk geen schijn van kans gehad. In haar huis in Woerden brak vorig jaar brand uit in de trapkast op de begane grond, Voges slaapt die nacht op zolder. ,,’Piep, piep, piep’. Ik werd midden in de nacht wakker van een heel hoog piepgeluid. Toen ik m'n slaapkamerdeur opende, stond het hele huis al vol met rook.”