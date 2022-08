Als je hier woont hoef je nauwelijks je veilige bubbel nog uit: 'Je wil niet dat het een eilandje wordt in de stad’

Binnenkijken Daan en Robin hebben woongeluk dankzij vette pech: ‘IJsvogels en bever in de achtertuin’

Ze woonden knus in hartje Tilburg, kochten bijna een ecologisch huis in noordelijk Den Bosch, maar Daan en Robin zitten nu in een heerlijk dijkhuis vlakbij de Maas. ‘Briljant om hier te wonen.’

11 augustus