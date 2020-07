Alleen al het toilet in de kelder van dit huis is een attractie op zich

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Zo’n 5,5 jaar geleden begonnen Jurgen en Chantal van der Burgt te bouwen aan hun eigen, perfecte droomhuis. Dit op een kavel voor hun bouwbedrijf, sinds 2008 gevestigd aan de Zevenbergseweg in het Brabantse Berghem. Ze lieten geen standaard huis optrekken maar een markante villa die van alle gemakken is voorzien. En die ook uitblinkt in details, afwerking en decoratie. Het is zonder meer een huis dat met hart en ziel, met vakmanschap is gebouwd.