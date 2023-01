Aftuigen, inleveren of zelfs herplanten van de kerstboom: wanneer en hoe doe ik dat?

Nu het nieuwe jaar begonnen is, is het voor veel mensen weer tijd om de kerstboom weg te halen. Wat is het uitgelezen moment daarvoor en wat zijn de opties voor je boom?

,,Op 6 januari is het Driekoningen, de datum waarop veel mensen de kerstboom weghalen", steekt Gerard Krol, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK), van wal.

Dat zit zo: Driekoningen is twee weken na kerst. Het was volgens de Bijbel de dag waarop de Wijzen uit het Oosten in Bethlehem aankwamen en goud, mirre en wierook meenamen. Die feestdag symboliseert het eind van de kerstviering. Laat je je kerstboom langer staan, dan zou dat ongeluk brengen.

Truc bij aftuigen van de kerstboom

De kerstboom aftuigen? Daar heeft schoonmaakexpert Marja Middeldorp een handige tip voor. ,,Vooral de snoeren met lampjes worden altijd een spaghetti van ellende. Ik gebruik altijd lege keukenrollen. Je maakt een grote lus die smal genoeg is om door de koker te gaan en dan kun je ‘m zo in die rol bewaren. Dan heb je in ieder geval geen chaos van lichtjes”, zei ze in december.

En dat scheelt nogal wat frustratie, wanneer je eind dit jaar de kerstversieringen weer van zolder haalt. Andere opbergtips heeft van Middeldorp ook: gebruik plastic bakken vanwege de doorzichtigheid. Zo kun je precies zien welke versieringen waar opgeborgen zijn. Heb je een echte boom? Drapeer dan een laken onder je boom zodat je huis niet onder de naalden komt te zitten.

Je kerstboom herplanten

In veel gemeenten kun je de komende dagen je boom inleveren bij een inzamelpunt in de buurt. Vaak wordt dat beloond met een bedrag van 50 cent. De ingeleverde kerstbomen worden verwerkt tot compost of versnipperd. In sommige gemeenten worden ze gebruikt om wandelpaden mee op te vullen. ,,Als de bomen maar niet worden verbrand", zegt Krol. ,,Maar dat gebeurt steeds minder.” Want bij die oude traditie komt veel CO2 vrij, wat niet goed is voor het milieu.

Je kunt er ook voor kiezen om je kerstboom te herplanten. Maar dat lukt alleen als je boom een kluit heeft én niet langer dan 1,50 meter is, zegt Krol. Grotere bomen hebben meer en grotere wortels en dus meer water nodig. Die overleven de warme maanden niet, ook al geef je ze veel water.

Vind je het tijd om je kunstkerstboom de deur uit te doen? Bij kringloopwinkels is je nepboom vast welkom. In de milieustraat kun je 'm aanbieden bij het grof restafval. Volgens Milieu Centraal, de praktische gids voor duurzame tips en adviezen, levert dit in de afvalverwerking nauwelijks milieuvervuiling op.

