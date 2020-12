Ad (67): ‘Ik betaal weinig aan energie, de verwarming staat nooit aan’

energierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ad Busscher (67) uit Rotterdam.

Hoe woont u?

,,Ik woon samen met mijn vrouw in een appartement van 66 vierkante meter, met één slaapkamer en een rommelkamer waar mijn racefiets en mountainbike in staan. We zijn allebei met pensioen, dus veel thuis. We hebben wel onderburen, maar boven ons zit niets. Het huis is van een wooncorporatie. Bij een storm twee jaar geleden vloog het dak eraf. Dat is vervangen door een goed geïsoleerd dak. We hebben geen gasketel, maar stadsverwarming van Eneco.”

Wat staat er op uw jaarafrekening?

,,736,72 euro, waarvan 161,96 euro voor stroom. Dat is zo'n 60 euro per maand. Dat vind ik best weinig! Ik ben niet iemand die elk jaar onderzoekt of het bij een andere aanbieder goedkoper kan. Voor stadsverwarming kan dat ook niet. Je zit vast aan één aanbieder. Maar ik zit ook voor de elektriciteit bij Eneco en dat vind ik prima. Het geeft rust dat ik niet op zoek hoef naar een goedkopere maatschappij.”

Quote Er staat een rekje in de rommelka­mer waar de was kan drogen en met mooi weer zetten we het rekje buiten neer Ad Busscher

Bent u zuinig met energie?

,,Dat denk ik wel. Hier staat eigenlijk nooit de verwarming aan. Dat hoeft niet, want het huis is goed geïsoleerd en door een woontoren naast ons, vangt het appartement weinig wind. Het is meestal tussen de 20 en 21 graden. Verder leven we niet bewust heel zuinig. De radio staat overdag aan. We hebben een vaatwasser, maar ja, die gaat maar twee keer in de week aan. We zijn niet van die kookfanaten. Aan een salade hebben we meestal genoeg."

,,Alle verlichting komt van ledlampen. We hebben geen droger. Er staat een rekje in de rommelkamer waar de was kan drogen en met mooi weer zetten we het rekje buiten neer, dan is alles binnen no time droog. Als er een sok naar beneden valt, kunnen we die gewoon bij de buren ophalen, toch?”

Woont u prettig?

,,Het is hier fantastisch. Het is groot genoeg voor ons twee en binnen is het comfortabel. Er is een metrostation in de buurt, dus we zijn overal zo. Ik ben blij dat we hier drie jaar geleden zijn komen wonen.”

Wilt u ook meedoen aan deze rubriek en vertellen hoe uw energierekening eruit ziet? Meldt u zich dan bij de redactie: wonen@dpgmedia.nl.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder de podcast Onder de Pannen, ook te beluisteren via alle podcast-apps. Deze aflevering gaat over misverstanden over de energierekening.