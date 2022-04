Accessoires in je huis: dit zijn de do’s & don’ts

Accessoires zijn een heel belangrijk deel van je huis, vertelt Marianne. ,,Ze maken je inrichting af. Het versterkt al het andere. Je maakt het net even wat rijker, vrolijker en decoratiever. Het is de finishing touch.’’

Wat is de meest gemaakt fout?

,,Veel mensen zetten lukraak kleine dingetjes neer. Dan gaat het flieberen, zo noem ik dat. Stel, je bent dol op miniatuurachtige dingen. Als je die overal los neerzet wordt het geen geheel. Daar wordt het niet krachtiger door, het wordt gruis. Maar als je ze bij elkaar zet, wordt het een geheel en gaan ze spreken.’’

Dus, bij elkaar zetten is de truc?

,,Ja, maar dat is niet de enige. Het gaat uiteindelijk om het ritme. Als de dingen die bij elkaar staan even groot zijn bijvoorbeeld, is dat niet zo spannend. Maar als je verschillende vormen bij elkaar zet: laag, breed, hoog, smal, bol… dan ontstaat er een vormenspel en krijg je een prachtig stilleven.

Voor kleuren en texturen geldt dat net zo. Als alles glad is, wordt het heel veel van hetzelfde. Juist door kleine contrasten in hoogte, vorm, kleur en textuur krijg je een mooi geheel.’’

Wordt het dan geen allegaartje?

,,Niet per se, hoor. Door het bij één kleurfamilie te houden en te spelen met die vormen en texturen, blijft het rustig. Maar kleuren als rode draad in het stilleven kunnen ook natuurlijk, dat is niet fout. Het is maar net welk effect je voor ogen hebt.’’

Hoe doe je dat met, bijvoorbeeld, de kussentjes op de bank?

,,Dat kan helemaal zoals jij zelf wil. Voor een wilde toestand kies je voor kleur en verschillende vormen. Lekker veel en goed gemixt. Dat is een en al vrolijkheid.

Maar als je liever rust in de tent wil, dan houd je het bij één kleurfamilie. En dan geldt eigenlijk hetzelfde principe als bij andere accessoires: als je kiest voor verschillende vormen, wordt het levendig. Zelfs als je dan maar één kleur gebruikt, heb je al een heel spannend effect.”

,,Of je kiest voor verschillende texturen: een kussentje van fluweel, van katoen, een gebreide. Hoe meer kleuren, vormen en texturen, hoe levendiger het wordt. Hoe ver je gaat, is aan jou.’’

Hoe combineer je de accessoires met de rest van je interieur?

,,De muren en je meubels zijn de belangrijkste gegevens van een interieur. Die zijn het bepalendst. Je verandert ze ook niet zomaar, wat bij accessoires wel kan. In de winter kun je andere kussens op de bank leggen dan in de zomer. Een bank blijft staan. Dus wie is de baas in de woonkamer? De bank!”

,,Dat is dus de basis en dat kun je upliften. Je kunt meegaan met wat er is en kiezen voor accessoires in dezelfde kleuren als je basiselementen. Of misschien heb je juist ontzettende trek in een kleuraccent. Dan kun je met accessoires je huis oppimpen.

Om een goede keuze te maken, is het belangrijk dat je de ruimte analyseert: wat zie ik, wat heb ik, wat wil ik, welke accessoires passen daarbij? Wil je meer vrolijkheid, dan kies je voor kleur. Wil je meer diepgang, dan kies je voor verschillende structuren. Wil je meer rust? Dan houd je het bij weinig accessoires, uit dezelfde kleurfamilie. Het hoeft niet vol te staan, één fantastische vaas doet het hem ook.

Als je dan voor zo’n fantastische accessoire kiest, ga dan voor tijdloze dingen die tientallen jaren meegaan. Dat plastic een-seizoen-spul, dat deden we tien jaar geleden, maar nu is het tijd voor een duurzamere aanpak. Mijn laatste tip is dus: kies voor tijdloze accessoires die je echt héél mooi vindt.’’