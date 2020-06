Aantal woninginbraken halveert, schuren juist vaker prooi

Er is sprake van een stijging van maar liefst 24 procent van geregistreerde inbraken in schuren en kelderboxen, constateert de verzekeringsafdeling van vergelijkingssite Independer.nl in een analyse van politiecijfers.



Van januari tot en met april 2020 werden in totaal 11.150 woninginbraken geregistreerd. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waarin 13.043 keer in woningen werd ingebroken, is er sprake van een daling van 14,5 procent.

Thuiswerken

Het verloop van de maandelijkse ontwikkelingen laat grote verschillen zien ten opzichte van 2019. In januari en februari dit jaar steeg het aantal geregistreerde woninginbraken met respectievelijk licht. Maar in de maanden maart en april ontstond ineens een forse daling. Het advies van de overheid om zoveel als mogelijk thuis te werken, werd van kracht vanaf 13 maart. Waarschijnlijk hebben de coronamaatregelen, zoals thuiswerken, dan ook een gunstig effect op het aantal woninginbraken.



In schuren, kelderboxen en garages werd echter méér ingebroken, vooral in april. Er werd 24 procent vaker ingebroken in schuren en kelderboxen. Eerder was al duidelijk dat dieven het gemunt hebben op elektrische fietsen, dus mogelijk is daarom ook de schuur een populairder doelwit geworden.

,,Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering. Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. Als de deur gewoon openstond, geldt de dekking niet,” zegt Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer. ,,Let ook op dat er andere regels gelden als de box zich niet op het adres van je huis bevindt. Dat moet je echt opgeven bij je verzekering.”

Overigens is de trend al jaren dat er minder wordt ingebroken in Nederland. Het hang- en sluitwerk bij veel huizen is aanzienlijk verbeterd. De komst van slimme beveiliging van woningen begint ook haar vruchten af te werpen, denken experts. Onder meer Google brengt camera’s op de markt die aan gaan bij beweging of geluid en direct een signaal sturen naar je telefoon, waarna je mee kunt kijken of luisteren.