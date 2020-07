Aan deze vijf schoonmaakmiddelen heb je genoeg: ‘De rest is zonde van het geld’

Azijn

,,Natuurazijn is bijna mijn allergrootste vriend in huis, het scheelt niet veel. Overal staat wel een bakje, het ontgeurt. En je kunt het ook bij de was doen. Hebben mensen er ook van die dure producten voor terwijl een eetlepel waspoeder en een paar slokken azijn genoeg is. Dat is echt mijn beste tip, want het scheelt zoveel geld en je was wordt er heel mooi schoon van. Het is ook nog eens beter voor de wasmachine omdat het ontkalkt!”