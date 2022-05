3,6 miljoen euro voor een rijtjeshuis? Deze woning staat ineens voor 10 procent van de vraagprijs te koop

Fors meer miljoenen­wo­nin­gen in Nederland: ‘Er zijn voordelen én nadelen als je erin woont’

Nederland telde eind vorig jaar 142.900 huizen die meer dan 1 miljoen euro waard zijn. Dat is 69 procent meer dan een jaar eerder, terwijl het jaar ervoor het aantal miljoenenwoningen ook al met 40 procent was gestegen, zo staat in een jaarverslag van Calcasa.

4 mei