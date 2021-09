1,1 miljoen kijkers zien paniek toeslaan bij Urker Lumanda in Kopen zonder kijken

UpdateHet is tijd om te gaan. Dat waren de woorden van Lumanda en Marloes gisteravond in Kopen zonder kijken, zo zagen 1,1 miljoen mensen. Het stel klapte zowat uit hun huis op Urk, maar een woning vinden bleek niet zo makkelijk te zijn. En toen er dan eindelijk een paleisje in Almere gevonden was voor de dames, sloeg de paniek bij Urker Lumanda toe. ,,Ik voel me niet thuis”, constateerde ze.

Marloes verhuisde voor haar liefde voor Lumanda naar Urk, maar kwam al snel tot de ontdekking dat het vissersdorpje toch niet helemaal haar plek was. Ze had zich voorbereid op een pittige tijd, maar wist niet dat het verlaten van haar vertrouwde Heemskerk zo veel impact op haar zou hebben. Dat zorgde ervoor dat Marloes niet kon aarden in Urk en zich steeds ongelukkiger begon te voelen. En dan was er nóg een heikel punt: de schattige woning van Lumanda en Marloes barstte bijna uit zijn voegen: het huisje was echt te klein. Die twee dingen deden het stel besluiten om op zoek te gaan naar een andere woning, in een andere stad. Maar zo makkelijk bleek dat niet te zijn. En dus werd het team van Kopen zonder kijken ingeschakeld.

Hun zoektocht werd bekeken door 1,1 miljoen kijkers, waarmee het programma na het Achtuurjournaal (NPO 1) en het Half Acht Nieuws (RTL 4) het best bekeken programma van de avond was.

Met een budget van 375.000 euro en een flink wensenlijstje werd makelaar Alex van Keulen op pad gestuurd. Waar hij op moest letten? Het huis moest een eengezinswoning zijn in een groene omgeving in Almere met minimaal drie slaapkamers en een badkamer mét bad. Ook moest het openbaar vervoer goed zijn. De woning die Alex als eerst bezocht, bleek bij nader inzien toch te klein. Maar toen Lumanda en Marloes aankondigden hun budget te verhogen naar 400.000 euro, gingen er deuren open voor Alex. Letterlijk.

Pret

Zijn oog viel op een strakke tussenwoning in Almere. Veel hoefde er eigenlijk niet aan gedaan te worden, concludeerde Alex. Het enige minpuntje: het huis had geen bad. Dat mocht de pret niet drukken, vond hij. En ook bouwkundige Bob Sikkes was enthousiast over het stulpje. ,,De badkamer is gewoon hartstikke goed. Het schilderwerk is alleen wel een dingetje”, zei hij. Even later: ,,Wat mij betreft heb je een go hoor.”



Lumanda en Marloes werden na de aankoop op pad gestuurd langs verschillende woningen. Een van die huizen was van hen. In de eerste wijk waar het koppel terechtkwam, was Lumanda duidelijk: ,,Ik word hier niet gelukkig van. Hier zou ik Urk missen.” Toen de twee nietsvermoedend voor hun toekomstige stulpje stonden, was de twijfel wederom duidelijk zichtbaar. Ze bekenden toch wel iets meer verwacht te hebben voor 400.000 euro. ,,Of ik er heel happy van word, weet ik nog niet”, zei Marloes. Daar sloot Lumanda zich bij aan.

Tranen

Enkele weken later was de grote dag voor het stel aangebroken: ze mochten naar binnen bij hun eigen huis. Geblinddoekt en vol zenuwen stonden Lumanda en Marloes voor de deur. Toen de bedekking eindelijk van hun ogen af mocht, was het eerste dat Marloes zei: ,,Toch een bus, hè.” Maar er was geen reden tot paniek. De dames waren meer dan tevreden met de woning én de wijk waarin ze zouden gaan wonen.



Toch sloeg de paniek niet veel later alsnog toe. Want hoewel ze ontzettend enthousiast waren over de strak afgewerkte woning, bekende Lumanda na een bezichtiging door het huis dat ze zich eigenlijk niet thuis voelde. ,,Ik vind het heel zwart-wit. Het is heel netjes, maar ik zie hier mezelf nog niet meteen wonen.” Dat onthulde ze ook aan presentator Martijn Krabbé, die Lumanda probeerde te sussen en uitlegde dat ze ‘een Urkertje was, die in Almere kwam wonen.’ De emoties liepen echter zo hoog op bij de blondine, dat de tranen in haar ogen stonden. ,,Ik voel me niet thuis. Misschien is dat het ook wel, misschien is dat ook wel waar je de hele tijd bang voor bent...” snikte ze.



Gelukkig had het team van Kopen zonder kijken nog ruim 32.000 euro om de woning van Lumanda en Marloes naar hun eigen smaak in te richten. Zo werd de tuin onder handen genomen, kreeg de keuken een ander blad en kreeg het stel zelfs een eigen ‘wellness-bar’ op zolder.

Volledig scherm Lumanda ziet het even niet zitten om de nieuwe woning te betrekken. © RTL

Dromen

Op de grote dag waren Lumanda en Marloes op van de zenuwen. Die verdwenen echter als sneeuw voor de zon toen ze hun eerste, officiële stappen zetten in hun eigen paleisje. ,,Wat een tof huis. Echt heel gaaf!” jubelden de twee. Maar toen ze in de badkamer belandden en ontdekten dat daar geen bad stond, was de teleurstelling toch weer even op hun gezichten af te lezen. ,,Hij is heel mooi, maar ik zie geen bad...”, zei Lumanda ietwat beteuterd.



Nog een beetje beduusd van de teleurstelling liepen de twee uiteindelijk naar de zolder. Daar stond ze een grote verrassing te wachten: een bad. ,,Wauw, wat gaaf!” riep Lumanda uit. Ook Marloes was dolblij en had een glimlach van oor tot oor op haar gezicht.



Eenmaal beneden werden Alex, Bob en styliste Roos overladen met complimenten door het stel. ,,Bedankt, lieve mensen. Dit overtreft alles wat wij hadden kunnen bedenken, dromen en wensen.”

Volledig scherm De woning van Lumanda en Marloes na de make-over. © RTL

