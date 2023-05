Zo ziet het programma van Dodenherdenking op 4 mei in de gemeente Woensdrecht eruit

update +25 min reistijd Houten balk op de weg zorgt voor ongeval Kruiningen, afrit Rilland dicht, verkeer moet over vlucht­strook

Door een ongeval bij Kruiningen is de A58 dicht, het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De file begint al bij Yerseke en is ontstaan door een houten balk op de weg. Een vrachtwagen raakte bij afrit Rilland-Bath beschadigd door de balk en staat midden op de weg stil. De afrit is dicht.