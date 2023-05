Wordt Grenspark Kalmthoutse Heide een Nationaal Park ? Vandaag valt de beslissing om zich al dan niet kandidaat te stellen

Zaterdag 4C Knotsgek titelduel eindigt onbeslist: Vrederust op pole position, VVC’68 in de wachtkamer

Met 81 minuten op de klok, en een 3-2 stand in het voordeel van VVC'68, leek het titelduel met Vrederust in de zaterdag vierde klasse C beslecht. Toch kwam er vandaag nog geen kampioen. Vrederust, dat in aanloop naar de mogelijke kampioenswedstrijd een indrukwekkende motivatievideo lanceerde, heeft volgende week aan een punt genoeg voor de titel.