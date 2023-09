Putse bevolking gaat bewoners Beukenhof missen, en andersom: ‘Jammer dat we moeten verhuizen’

Sluiting Brasserie Abdijbos onaangena­me verrassing: ‘Maar het is niet winstge­vend te houden’

OSSENDRECHT - De sluiting van Brasserie Abdijbos in Ossendrecht per 1 september heeft zowel de gemeente Woensdrecht, dagjesmensen als luchtvaartmuseum Wings over Woensdrecht onaangenaam verrast. Het bestuur van de Volksabdij zoekt een nieuwe invulling.