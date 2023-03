Pluktuin bij A4 in Hoogerheide van de baan: ‘Jammer, zo’n goede zichtlocatie vind je niet zomaar’

HOOGERHEIDE - Tot spijt van Loran Steketee en trouwe bezoekers is het afgelopen met Pluktuin La Fleur in de oksel van de A4 bij Hoogerheide. De bloemenkweker zoekt een alternatief nu de boer de zichtlocatie voor ander gebruik nodig heeft.

Wie over de snelweg van Bergen op Zoom richting Antwerpen reed, kon de bloemenzee mooi zien liggen bij afrit 30 en de carpoolplaats van Hoogerheide. Na een eerste seizoen aan de afgelegen Lange Steen, koos Steketee in samenwerking met landbouwbedrijf Uitdewilligen vanaf 2019 voor het perceel aan de Antwerpsestraatweg bij Korteven. Dat bleek een schot in de roos.

Klanten kwamen er graag

,,Een ideale locatie op dat knooppunt, goed in het zicht, klanten kwamen er graag. Maar de boer wil die grond nu voor andere doelen inzetten. Jammer, dus zijn we op zoek naar een nieuwe plek”, vertelt Steketee, die behalve in thuisbasis Zeeland ook pluktuinen heeft bij Franken Fruit in Bergen op Zoom en bij de rotonde aan de Franseweg in Steenbergen.

Sinds bekend raakte dat het in Hoogerheide einde verhaal is, kreeg Steketee al diverse tips. ,,Maar tot nu toe zat er geen geschikt perceel tussen. De grond maakt niet uit, zand of klei kan allebei. Maar we hebben wel zo’n 5000 vierkante meter nodig, die vooral goed zichtbaar moet zijn, en met parkeerruimte erbij.”

Wie suggesties heeft kan Steketee bellen (06-29456430) of mailen (info@pluktuinlafleur.nl). ,,Als we nog iets vinden, kunnen we daar later dit jaar starten. Met tulpen maak je de grootste klapper, maar die moet je het najaar ervoor zetten, die komen nu al bijna in bloei.”

Begin april verwacht hij dat de Bergse en Steenbergse pluktuin, waarvoor hij grond huurt, open kunnen. ,,Soms is dat eind maart al, maar dit jaar is het tot nu toe te koud en te nat geweest.” Klanten kunnen er zelf bloemen plukken en die contant of met hun mobiele telefoon betalen.

Volledig scherm Zelf een bosje tulpen plukken en afrekenen naast de A4 bij Hoogerheide, dat is er na een paar drukke seizoenen nu niet meer mogelijk. De grond gaat voor andere doeleinden worden gebruikt. © Archieffoto Peter Braakmann/Pix4Profs