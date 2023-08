Ossendrecht voor het eerst sinds 2011 weer Roparunstad van het jaar: ‘22 mille te verdelen’

Roparun trekt spoor van lichtjes door nachtelijk West-Bra­bant: ‘Het is elke keer weer een avontuur’

BREDA/ETTEN-LEUR/OSSENDRECHT - You Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers knettert uit de luidsprekers bij de sportvelden van Sprint in Breda als de eerste lopers van de Roparun het terrein komen oplopen. Ze hebben er dan al een flinke tocht van honderden kilometers opzitten, die begon bij Enschede.