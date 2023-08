Opvang Oekraïners groeit op Volksabdij: ‘Sommige mensen zijn al voor de tweede keer alles kwijt’

‘In­dië-herdenking eindelijk op de plek waar het hoort’

BERGEN OP ZOOM - Voor het eerst had zondag Indië-herdenking plaats op het Thaliaplein in de Bergse binnenstad. Voorheen was het jarenlang bij partycentrum Rozenoord. Maar juist die wisseling van plek kon de drukte wel eens verklaren tijdens de herdenking.