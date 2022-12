Ook in Hoogerheide kunnen de schaatsen weer uit het vet: ‘En we gaan kaasschuiven’

Twee weken lang zijn de vrijwilligers van de stichting IJsbaan Woensdrecht in de weer geweest om de boel weer op te zetten. Door corona moest Hoogerheide het twee jaar zonder ijsbaan doen, maar vanaf komend weekend kunnen schaatsliefhebbers vier weken hun rondjes maken op de overdekte ijsbaan. Daar wordt nu de laatste hand gelegd aan de perfecte piste.

Bram Beening van de stichting roemt de ruim 100 vrijwilligers die zorgen voor het plaatsen van de ijsbaan en tijdens de openingsuren alles in goede banen leiden. „Elk jaar weer een flinke klus, maar de beloning is dat het vier weken lang druk is op de baan”, zegt Beening. Belangstelling is er volop. „Veel scholen uit Woensdrecht en omliggende gemeentes hebben de ijsbaan al afgehuurd.”

Eieren met spek

Volgens Beening is de ijsbaan een uitje voor alle leeftijden. Op zondagochtend 18 december is er een speciale ochtend voor bewoners van verzorgingstehuis Heideduin uit Hoogerheide. ,,Zij krijgen van ons gratis een winterse maaltijd met eieren en spek.” Aansluitend is het op 18 december tot 18.00 uur gratis schaatsen voor iedereen.

Quote We kunnen niet aan voldoende fluitke­tels komen, maar de Jumbo had nog plastic kazen liggen, dus wordt het kaasschui­ven Bram Beening, stichting IJsbaan Woensdrecht

Een nieuw onderdeel is het kaasschuiven op zaterdagavond 17 december. „We hadden altijd het fluitketelschuiven maar we kunnen niet aan voldoende fluitketels komen. De plaatselijke Jumbo had nog een stapel plastic kazen liggen en zo zijn we op het idee gekomen voor het kaasschuiven, waar teams zich voor in kunnen schrijven.”

Over de hoge energiekosten maakt Beening zich geen zorgen. ,,Als de kosten de pan uitrijzen, dan springt de gemeente bij.” De ijsbaan gaat zaterdag om 10.00 uur al open, ’s avonds om 18.00 uur volgt de officiële opening.

Volledig scherm #NLBEELD# 20221206 - HOOGERHEIEDE - Pix4Profs/Tonny Presser - Vrijwilligers leggen laatste hand aan decoratie & opbouw van de kerstijsbaan. © Pix4Profs/Tonny Presser