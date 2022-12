Nog veel vragen over nieuw afvalsysteem Reimerswaal. Voorlichting schiet tekort, zegt raadslid

Het ontbreekt aan heldere informatie, constateert Bouwman. ,,Noch op de website van de gemeente, noch op de site van de ZRD kan je daar gemakkelijk informatie over vinden”, zegt hij. En dat vindt hij vreemd, want een jaar geleden viel het besluit om de afvalinzameling te veranderen al. ,,En dan hadden we een jaar de tijd om de overgang soepel te laten verlopen”, zegt Bouwman. Maar is dus niet gelukt, constateert hij. Want er leven nog heel vragen.