Milieuverenigingen tegen bomenkap Vivoo

Voor Benegora, Namiro, De Vogelwerkgroep en de stichting Brabantse Wal, mag het niet zo zijn dat waardevolle bomen plaats moeten maken voor sportactiviteiten. Bert Zwiers van Benegora is verbaasd dat er tijdens de planvorming voor de uitbreiding van het sportpark nooit over de bomenkap is gesproken. ,,Het gaat om 100 eiken waarvan een groot aantal ouder is dan 60 jaar”.

De milieuverenigingen hebben bij de gemeente een verzoek ingediend om inzage te krijgen in de quikscan over de flora en fauna in de buurt van het sportpark. „Die hebben we nog niet ontvangen, maar we willen deze quikscan zo snel mogelijk inzien.” Zwiers weet dat de bomen niet op de lijst staan van Woensdrechtse beschermde bomen, maar hij vraagt zich af of de gemeente de bomen zo maar zonder vergunning mag kappen. „Als binnenkort de omgevingsvergunningaanvraag wordt gepubliceerd zullen we protest aantekenen tegen de kap. Als de bomen alsnog gekapt worden, willen we dat er compensatie komt door elders bomen te planten.”