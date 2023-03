Man loopt brandwonden op bij gasexplosie en uitslaande woningbrand in Huijbergen

met videoHUIJBERGEN - Bij een uitslaande woningbrand aan het Buntven in Huijbergen is woensdagmiddag iemand gewond geraakt. De brand is ontstaan na een gasexplosie, meldt de Veiligheidsregio. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter.

De brand brak uit rond 14.40 uur op de eerste verdieping. De bewoner, een alleenstaande man, was in de woning en raakte gewond. Hij liep meerdere brandwonden op, maar hoe ernstig deze zijn is niet bekend. Hij kon het pand verlaten en een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis.

Er was mogelijk sprake van een gaslek, meldt de Officier van de Dienst. Daarom werd direct opgeschaald naar een middelbrand. Met twee tankautospuiten en een hoogwerker kwam ze ter plaatse. Uiteindelijk werd duidelijk dat er inderdaad sprake was van een explosie door gas, maar niet wat de bron hiervan is geweest.

Nog steeds ontploffingsgevaar

Rond 16.35 uur zijn de vlammen nog zichtbaar, maar het vuur is aardig onder controle. De brandweer blust het pand voorlopig alleen van buiten omdat er nog steeds ontploffingsgevaar is. Enexis is bezig met het gas eraf te halen. Zodra dat lukt gaat de brandweer naar binnen om te blussen.

De getroffen woning heeft zichtbare rook en waterschade opgelopen. De bewoner kan voorlopig niet terug naar huis. De buren links en rechts van de woning waren toen de brand uitbrak ook thuis. Zij moeten tijdelijk hun woning verlaten.

Bewoners uit huizen

Woningcorporatie Stadlander, Salvage en gemeente Woensdrecht vangen hen op. Als het ontploffingsgevaar kan worden uitgesloten, zal blijken of de bewoners hun woning weer in kunnen.

