Lobby Woensdrecht voor buslijn 104 krijgt steun van Bergen tot Roosendaal: ‘Keihard nodig voor de leefbaarheid’

Op de Brabantse Wal laten ze zien hoe het ook kan: ‘Je stampt zo vijf koersen uit de grond’

De Slag om Woensdrecht is een gloednieuwe ‘klassieker’ op de wielerkalender. Daarvoor hoeven de vijf criteriums in de gemeente niet te sneuvelen. ‘Woensdrecht’ trapt zondag het vierde Brabantse Wal Wielerevents af. ,,Want zien koersen, doet koersen.”