Lintje Brigitta van Rooij vanwege haar grote inzet voor Huijbergen

Halsteren stunt met komst Melvin de Leeuw, de man die de laatste twee goals van RBC als profclub maakte

Vierdedivisionist Halsteren heeft zich voor het nieuwe seizoen versterkt met oud-prof Melvin de Leeuw. De 35-jarige De Leeuw was de voorbije acht seizoenen actief in de hoogste regionen van het voetbal in Thailand en keert terug van zijn buitenlandse avontuur. ,,Dit voelt als thuiskomen.’’