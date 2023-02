Leerlingen ZuidWestHoek College in actie voor slachtoffers aardbeving: ‘Mooi eigen initiatief’

OSSENDRECHT - Met verkoop van lekkernijen uit eigen bakkerij, het veilen van bloemen en het inzamelen van lege flessen brengen leerlingen van het ZuidWestHoek College in Ossendrecht honderden euro's bijeen voor Turkse en Syrische aardbevingsslachtoffers. En de teller loopt door.

Met gepaste trots ziet directrice Wilma Scholtens wat de 500 jongens en meiden op haar mavo/vmbo-school voor elkaar boksen. ,,De leerlingenraad kwam zelf met het idee. Dat geeft een goed gevoel. We hebben óók flink wat kinderen met Turkse of Syrische wortels, onder meer uit Bergen op Zoom. Ik ben aangenaam verrast over de maatschappelijke betrokkenheid.”

De open dag van zaterdag, bezocht door 250 basisscholieren met ouders, opa's en oma's, vormde een prima gelegenheid om geld in het laatje te brengen. ,,De opbrengst uit de verkoop van eigen producten besteden we normaal aan iets leuks voor de leerlingen, maar nu op hun initiatief aan het goede doel. Er zijn heel veel croissantjes, appelflappen, broodjes en koeken verkocht. Rond 13.00 uur was alles op”, lacht Scholtens.

Quote Onze bakkerijdo­cent is compleet door zijn voorraden heen. Hij moet nodig naar de Sligro Vincent Pronk, teamleider ZuidWestHoek College

,,Alles uit eigen keuken. Leerlingen hebben zelf croissantjes gerold en gebakken. Dat maakt hen enthousiast en trots", weet teamleider Vincent Pronk. ,,Onze bakkerijdocent is compleet door zijn voorraden heen. Hij moet nodig naar de Sligro.”

De bossen bloemen waarmee de school was opgefleurd zijn spontaan geveild. ,,Dat leverde liefst 355 euro op", meldt Scholtens. ,,Plus alle broodverkoop zitten we al rond de 700 euro.” Het bedrag voor Giro 555 loopt nog op door een statiegeldactie.

Leerlingen en docenten gooien al hun lege flesjes in een container in de aula. Zoals Meis van der Kraan uit Putte en de Huijbergse Amber Broier, beiden 13. ,,Mooie actie. Goed dat dit geld naar Turkije en Syrië gaat. Hopelijk zijn de mensen daar er blij mee.”

Volledig scherm Op het ZuidWestHoek College in Ossendrecht is geld ingezameld voor aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië, onder meer door de verkoop van croissantjes en koffiebroodjes. © ZuidWestHoek College