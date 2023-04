Groen licht voor nieuwbouwwijk Sneek in Putte

Indringen­de portretten van Oekraïense vluchtelin­gen in het Markiezen­hof

BERGEN OP ZOOM - De portretten zijn indringend en vertellen het verhaal van de Oekraïense vluchtelingen in de stad. De expositie The Hero in You is tot het eind van het jaar in de Geheimengalerie van het Markiezenhof te zien is.