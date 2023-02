Euro per Woensdrechter voor Giro 555 niet zonder discussie

Overzicht | De uitslagen, doelpunten­ma­kers en wedstrijd­ver­sla­gen van het zondagse amateur­voet­bal

De bal rolde deze zondag weer op verschillende amateurvoetbalvelden in West-Brabant. Van de derde divisie tot de laagste klasse: hieronder vind je in het overzicht alles over de gespeelde wedstrijden.