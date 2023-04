Een speciaal bedankje: ‘Woensdrecht is een stuk veiliger door vrijwilligers’

Zaterdag 3B Kampioens­kan­di­da­ten MOC’17 en Prinsen­land maken geen fout

Koploper Moc’17 won in een matig duel met 0-2 bij SKNWK. Naaste achtervolger Prinsenland maakte bij Kruiningen meer indruk en schreef een 0-3 zege bij. Tholense Boys ging zwaar onderuit in de derby tegen Kogelvangers (0-4) en lijkt via de nacompetitie te moeten strijden voor behoud. Halsteren trok in de tweede helft tegen ZSC’62 de zege naar zich toe: 3-1.