Driekoningenoptocht is traditie in Huijbergen

HUIJBERGEN - De Driekoningen lampionoptocht in Huijbergen is een vaste traditie in het dorp. Gisteravond was het de dertigste keer dat de tocht werd gehouden. „Een traditie die hopelijk nog lang zal blijven”, zegt Theo Sanders, voorzitter van de stichting Kerststal, en één van de initiatiefnemers voor de Driekoningentocht.

Begin jaren 90 kwam Sanders op het idee om voor de Huijbergse kerk een levende kersstal te plaatsen. Er werd een actie gestart om geld in te zamelen om materiaal voor de bouw van de stal aan te schaffen en dat bracht ruim voldoende op om aan de slag te gaan. Toen ontstond ook het idee voor een Driekoningenoptocht en op twee coronajaren na, is de tocht elk jaar gehouden.

Loting

Gisteravond deed een vijftigtal kinderen mee aan de optocht, van wie drie van hen door loting werden gekozen als koning, en voorop mochten lopen in de verlichte stoet, die muzikaal opgeluisterd werd door enkele leden van de Huijbergse harmonie St. Cecilia. Na de tocht, die een half uur in beslag nam, was er voor de deelnemende kinderen warme chocolademelk. Voor de stichting Kerststal is de optocht de afsluiting van de kerstactiviteiten in Huijbergen. „Dit weekend gaan we de stal weer afbreken en veilig opbergen”, zegt Sanders.

Ruim voldoende vrijwilligers

„Aan hulp geen gebrek. We hebben elk jaar ruim voldoende vrijwilligers die ons helpen met de opbouw, en het opruimen van de stal. Ook hebben we altijd hulp om in de ochtend de schapen en de ezel naar de kerststal te brengen en ’s avond weer terug te brengen naar een boerenstal in de buurt.” Hij is ook goed te spreken over de belangstelling voor de kerststal. “Helaas is de Huijbergse kerk gesloten maar er komen in de weken dat de stal er staat, met grote regelmaat dagelijks mensen een kijkje nemen bij de kerststal. Niet alleen uit Huijbergen, maar ook uit de regio”.