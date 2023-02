Dit moet je weten over carnaval in de Zuidwesthoek

In Wjeeldrecht, Ostrecht, 't Sanegat en Put en Buntland zijn ze er weer klaar voor. Na twee bijzondere edities vindt van vrijdag 17 tot en met dinsdag 22 februari 2023 eindelijk weer een carnaval plaats zoals we gewend zijn. Lees hier alles wat je moet weten over carnaval in de Zuidwesthoek.

Hoe zit het ook alweer met de plaatsnamen?

De dorpen Woensdrecht en Hoogerheide heten in carnavalstijd samen Wjeeldrecht. De kern Ossendrecht wordt nu Ostrecht genoemd, Huijbergen is 't Sanegat, terwijl Putte is omgedoopt tot Put en Buntland.

Wat zijn tijdens deze carnaval de motto’s?

Voor Put en Buntland is dat ‘Ut stoat oep springe’. In 't Sanegat is gekozen voor ‘Oew pak ut uit?’. Het motto van Ostrecht luidt ‘Da klinkt as meziek in oos woore'. Te Wjeeldrecht is het thema 'Ge kunt de pot op!’

Wie zijn de vier prinsen?

Prins Noot is voor de allerlaatste keer in touw in 't Sanegat. Zijn collega's prins Zjim (Ostrecht), prins Fred (Put en Buntland) en prins Marinus (Wjeeldrecht) zijn ook weer van de partij.

Wanneer zijn de grote optochten?

Die in 't Sanegat begint zondag om 14.00 uur in de Staarstestraat. Tegelijkertijd wordt in Put en Buntland gestart bij De Beukenhof en gefinisht bij MFC De Biezen. In Wjeeldrecht vertrekt de optocht maandag om 13.45 uur van het Col. Whitakerplein in Woensdrecht naar Hoogerheide. De stoet in Ostrecht zet zich dinsdag om 14.11 uur in gang bij de kerk en trekt via Dorpsstraat richting Markt.

Volledig scherm Put en Buntland (Putte) © Wim Van Den Broek

Wat gebeurt er verder in Put en Buntland?

Vrijdag: schooloptocht Op Dreef (10.30 uur), Dolle Vrijdag in De Biezen (14.00-17.00 uur), 100% Nix Feest in De Beizen (19.30-0.00 uur)

Zaterdag: Intocht en Kroegentocht vanaf het Kerkplein (13.00-17.00 uur), Laot oos bal mar klappe in De Biezen (20.00 uur)

Zondag: Optocht vanaf Beukendreef (14.00 uur), prijsuitreiking bij De Biezen; Jordaensbal in 't Croontje (20.00 uur)

Maandag: Grensneuskesbal in De Biezen (14.00-16.30 uur)

Dinsdag: Sluitingsbal in De Biezen (14.00-18.00 uur) met Fiesta Carnaval Spektakel (15.00-17.00 uur) en stamppottenbuffet.

Volledig scherm Prins Noot en Grootste Boer Tokke van 't Sanegat hebben zondag na 11 jaar hun laatste intocht beleefd in Huijbergen. © foto Iman Fase/Pix4Profs

Hoe ziet het programma in ‘t Sanegat eruit?

Zondag: Optocht vanaf Staartsestraat (14.00 uur), prijsuitreiking bij MFC De Kloek

Maandag: Kindermiddag in De Kloek voor alle bokskes en geitjes t/m groep 8, zonder papa's en mama's (14.00-17.00 uur); Dweilen om de Tiesteprijs in De Kloek (20.30 uur, prijsuitreiking 22.45 uur)

Dinsdag: Dweilen in De Kloek (19.00-20.00 uur), prins Noot levert de sleutel in, de geit wordt verbrand (uiterlijk 21.00 uur), afsluiting in café De Kroon

Volledig scherm Prins Zjim van Ostrecht moest in 2020 carnaval noodgedwongen bescheiden vieren vanwege de coronabeperkingen. Nu is dat niet meer het geval. ‘Da klinkt as meziek in oos woore', zal-ie denken. © Pix4Profs/Marina Popova

Wat staat er op stapel in Ostrecht?

Donderdag: uitreiking geveldweil aan café dat de meeste schildjes heeft verkocht (21.30 uur)

Vrijdag: kinderoptocht leerlingen van basisschool 't Paviljoen door het dorp (ochtend)

Zaterdag: prins Zjim I wordt voor de vijfde keer ingehaald vanaf de Markt (13.30 uur), Plechtige Zitting in De Drieschaar voor volwassenen (vanaf 15.00 uur)

Zondag: Kalfkusrevue in De Drieschaar voor kinderen, dansen en hossen met de prins en nar Luukske (vanaf 14.30 uur)

Maandag: Kalfkusspektakel in De Drieschaar, toneelstuk door prins en gevolg (13.30 uur), aansluitend limmenatbals in de cafés

Dinsdag: Optocht vanaf de kerk (14.11 uur), verbranden van de os op de Markt (00.00 uur)

Volledig scherm Wjeeldrecht (Woensdrecht/Hoogerheide) © Wim Van Den Broek

Wat is er te doen in Wjeeldrecht?

Vrijdag: bezoek prins Marinus 1 aan basisscholen (overdag); wagentjes kijken op de Remise aan de Trambaan 52 in Ossendrecht (19.30-01.00 uur)

Zaterdag: Intocht prins Marinus 1 start in Woensdrecht (14.00 uur), aankomst in Hoogerheide voor sleuteloverdracht (15.00 uur); Bokkerijdersbal in café Boulevard (20.30 uur)

Zondag: prins Marinus 1 brengt fruitmand naar inwoners Wjeeldrecht in residentie Moermont; poffertjesbal in MFC Kloosterhof; receptie Ier Eddut in Boulevard (19.00 uur), aansluitend Wjeelfest (20.30 uur)

Maandag: vertrek optocht vanaf dorpsplein Woensdrecht (13.45 uur), aansluitend prijsuitreiking en groot bal in Kloosterhof Hoogerheide

Dinsdag: afsluiting, kinderen verzamelen bij café 't Pleintje (18.00 uur), daarna langs cafés en dan naar het gemeentehuis voor de Kindersluiting; vervolgens Afsluitingsbal bij café Boulevard, tenslotte officiële sluiting bij het gemeentehuis (23.30 uur).

Volledig scherm De vier prinsen carnaval uit de diverse kernen van de gemeente Woensdrecht met hun gevolg op bezoek bij burgemeester Steven Adriaansen en het college in het gemeentehuis te Hoogerheide. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer