Architect Don Monfils: ‘We moeten meebewegen met de natuur in plaats van ons te verdedigen’

Don Monfils (62) is geboren en getogen Zeeuw. Als architect is Monfils eerst opgeleid in Zeeland aan de HTS bouwkunde en daarna aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hij had samen met Johan de Koning een architectenbureau, WTS Architecten in Vlissingen. Monfils geeft nu les aan Avans in Den Bosch en Roosendaal, die hogeschool heeft ook een samenwerkingsverband met Hogeschool Zeeland. Monfils gaf les in watermanagement en tegenwoordig in ‘built environment’ over wonen, wijken, wegen en water. Monfils woont in Rilland.