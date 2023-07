WK vrouwenvoetbal | Gastland Nieuw-Zeeland treft nummer 46 van de wereld

Braziliaan­se voetballe­gen­de Marta (37) schrijft historie met zesde WK-deelname

Aanvalster Marta (37) is een bijzonder record rijker. De Braziliaanse ster maakte in het openingsduel van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland een kwartier voor tijd haar opwachting als invalster. Haar invalbeurt tegen Panama (4-0 zege) betekende haar zesde deelname aan een mondiale eindronde.