WK vrouwenvoetbal begint met stunt: gastland Nieuw-Zeeland verslaat Noorwegen

Het WK voetbal voor vrouwen is begonnen met een serieuze stunt. Nieuw-Zeeland, dat samen met Australië het toernooi organiseert, won in Eden Park in Auckland met 1-0 van Noorwegen. Nieuw-Zeeland is de nummer 26 op de FIFA-wereldranglijst, veertien plekken onder de Noorse vrouwen.

Voor de openingswedstrijd was er een feestelijke openingsceremonie, maar daarna ook nog een minuut stilte. Deze werd gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij in Auckland, waarbij drie doden vielen. De speelsters van Noorwegen verbleven in een hotel op slechts 300 meter van de plek waar werd geschoten. Zij werden op donderdagochtend wakker van het geluid van de politiehelikopters, zo vertelde aanvoerder Maren Mjelde in aanloop naar het openingsduel van het WK.

Of het daardoor kwam of gewoon door het goede spel van Nieuw-Zeeland zullen we nooit weten, maar Noorwegen stelde zwaar teleur en verloor verdiend van het gastland. De Football Ferns waren in de eerste helft al de betere partij, maar kort voor rust werd de 1-0 nog voorkomen door een goede tackle van Thea Bjelde bij een schot van Hannah Wilkinson. Drie minuten na rust was het wel raak voor Wilkinson, speelster van Melbourne City, na een mooie aanval over de rechterflank. In de slotfase kreeg Nieuw-Zeeland zelfs nog een uitstekende kans op de 2-0, maar Ria Percival (Tottenham Hotspur) schoot de na hands toegekende strafschop tegen de lat.

Lees ook

• Woede en ongeloof bij bondscoach Andries Jonker om zoveelste veldfiasco Oranje Leeuwinnen: ‘Amateurisme van de bovenste plank’

• Nederlandse bondscoaches met wisselende ambities naar WK: ‘Ik kan hier kroon op mijn carrière zetten’

Volledig scherm © AFP

Noorwegen stelt opnieuw teleur

Noorwegen beschikt met Ada Hegerberg (Olympique Lyonnais), Caroline Graham Hansen, Ingrid Engen (beiden FC Barcelona), Guro Reiten en Maren Mjelde (beiden Chelsea) over topspeelsters bij internationale topclubs, maar daar was in het openingsduel bijzonder weinig van te zien. Vorig jaar stelde Noorwegen ook al zwaar teleur op het EK, met uitschakeling in de poulefase na onder meer een pijnlijke 8-0 nederlaag tegen gastland en de latere Europees kampioen Engeland.

Nieuw-Zeeland was juist met een slechte vorm aan het WK begonnen. Van de laatste elf wedstrijden werd er maar één gewonnen. Ook won het land geen van de eerdere vijftien duels op een WK. De Filipijnen en Zwitserland zijn de andere landen in poule A. Zij nemen het vrijdagochtend (07.00 uur) tegen elkaar op in Dunedin. Medegastland Australië speelt om 12.00 uur tegen het Ierland van bondscoach Vera Pauw de tweede wedstrijd van het WK. Deze is te volgen via ons liveblog.

WK-spel

Voorspel de uitslagen van alle wedstrijden van het WK en voorspel bij de duels van de Oranje Leeuwinnen ook de eerste doelpuntenmaakster. Voor je de wedstrijden gaat voorspellen kun je ook vier bonusvragen over het WK beantwoorden waarmee je extra punten na afloop van het WK kunt verdienen. Doe hier mee!

Speelschema WK

Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen