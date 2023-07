WK vrouwenvoetbal 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië| Zo laat komen de Oranje Leeuwinnen in actie

De Oranje Leeuwinnen treffen komende maand op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt. De finale is in Sydney.



Alle onderstaande tijden zijn in Nederland.