Willem van Hanegem: ‘Ik had die spitsen van Twente en Ajax zeker meegenomen naar het WK’

Nieuwe VAR-aan­pak bij WK vrouwen­voet­bal zorgt bij scheids­rech­ters voor onrust en extra druk

Op het WK vrouwenvoetbal in Nieuw-Zeeland en Australië is de uitleg rondom beslissingen van de videoscheidsrechter live te horen in de stadions en op televisie. Bij sommige scheidsrechters resulteert dit in ongerustheid en extra druk, nu zij het publiek in het Engels te woord moeten staan. ,,Bij alles zijn er voor- en nadelen.”