Wereldkampioen onttroond: Zweden na spectaculaire strafschoppenserie voorbij Verenigde Staten

De strafschoppenserie is begonnen!



Penalty 1: Sullivan scoort! 1-0 Verenigde Staten.

Penalty 2: Rolfö scoort! 1-1 Zweden.

Penalty 3: Horan scoort! 2-1 Verenigde Staten.

Penalty 4: Rubensson scoort! 2-2 Zweden.

Penalty 5: Mewis scoort! 3-2 Verenigde Staten.

Penalty 6: Bjorn mist, ze schiet de bal over! Het blijft 3-2 voor de Verenigde Staten.

Penalty 7: Rapinoe mist ook, zij schiet óók over! Stand: 3-2 VS.

Penalty 8: En Blomqvist mist ook! De eerste redding is een feit. 3-2 voor de VS, nog steeds.

Penalty 9: Het gaat maar door... ook Smith mist! Zij schiet naast. Vier missers op een rij, de stand blijft 3-2.

Penalty 10: Bennison scoort! 3-3 Zweden.

Penalty 11: Naeher, de keeper van de VS die net een redding verrichte, scoort! 4-3 Verenigde Staten.

Penalty 12: Eriksson scoort! 4-4 Zweden.

Penalty 13: O'Hara mist! Zij schiet op de paal! Het blijft 4-4, eindigt het hier voor de VS?!

Penalty 14: Hurtig scoort! Of niet? De redding van Naeher, maar nu is er twijfel of de bal over de lijn is geweest... JA! Hij zit! Zweden naar de kwartfinale van het WK!